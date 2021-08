Tokyo 2020, atletica: staffetta 4×100 in finale con record italiano (Di giovedì 5 agosto 2021) La staffetta azzurra della 4×100 metri piani si è qualificata per la finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto composto da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu ha chiuso al terzo posto la sua semifinale, in 37”95, dietro Cina e Canada, con il record italiano. La staffetta azzurra si è qualificata alla finale della 4×100 metri con il quarto tempo totale tra gli otto della squadre qualificate. Fuori dalla finale la staffetta statunitense, ... Leggi su funweek (Di giovedì 5 agosto 2021) Laazzurra dellametri piani si è qualificata per laalle Olimpiadi di. Il quartetto composto da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu ha chiuso al terzo posto la sua semi, in 37”95, dietro Cina e Canada, con il. Laazzurra si è qualificata alladellametri con il quarto tempo totale tra gli otto della squadre qualificate. Fuori dallalastatunitense, ...

Advertising

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Lo dice anche la più grande di sempre: Vanessa Ferrari, sei una leggenda! ????????? - sole24ore : Tokyo 2020, Paltrinieri bronzo nella maratona acque libere e Rizza argento nella canoa - zizionice : RT @ChiodiDonatella: #TOKYO2020: ORA ALLA #RAGGI GARBANO LE #OLIMPIADI, NON RICORDA QUANDO LE NEGÒ A #ROMA Non s'avevano da fare nella #Ca… -