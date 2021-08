Covid, in Lombardia 4 decessi e 806 contagi: 68 a Bergamo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Milano. A fronte di 39.232 tamponi effettuati, in Lombardia sono 806 i nuovi positivi (2%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 39.232, totale complessivo: 12.663.242 – i nuovi casi positivi: 806 – in terapia intensiva: 32 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 247 (+10) – i decessi totale complessivo: 33.834 (+4) I nuovi casi per provincia: Milano: 219 di cui 95 a Milano città; Bergamo: 68; Brescia: 75; Como: 54; Cremona: 28; Lecco: 13; Lodi: 31; Mantova: 27; Monza e Brianza: 89; Pavia: 22; Sondrio: 7; Varese: 139. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Milano. A fronte di 39.232 tamponi effettuati, insono 806 i nuovi positivi (2%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 39.232, totale complessivo: 12.663.242 – i nuovi casi positivi: 806 – in terapia intensiva: 32 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 247 (+10) – itotale complessivo: 33.834 (+4) I nuovi casi per provincia: Milano: 219 di cui 95 a Milano città;: 68; Brescia: 75; Como: 54; Cremona: 28; Lecco: 13; Lodi: 31; Mantova: 27; Monza e Brianza: 89; Pavia: 22; Sondrio: 7; Varese: 139.

