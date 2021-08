Calciomercato Inter, cessione Lukaku | La Curva Nord protesta! (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il possibile addio di Lukaku ha scatenato il malcontento dei tifosi che hanno risposto con uno striscione La possibile cessione di Romelu Lukaku ha messo in allarme, e non poco,… L'articolo Calciomercato Inter, cessione Lukaku La Curva Nord protesta! è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il possibile addio diha scatenato il malcontento dei tifosi che hanno risposto con uno striscione La possibiledi Romeluha messo in allarme, e non poco,… L'articoloLaè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Ajax, Onana rifiuta l'Olympique Lione: gli aggiornamenti Ajax, Andrè Onana ha rifiutato il trasferimento all'Olympique Lione: il portiere che piace all'Inter l'ha comunicato al club Il futuro di Andrè Onana non sarà in Ligue 1. Il portiere camerunense ha infatti rifiutato la proposta dell'Olympique Lione, che avrebbe fatto carte false pur di ...

Lukaku Chelsea, la curva Nord dell'Inter protesta: "Le promesse vanno mantenute" La Curva Nord dell'Inter non è rimasta indifferente, anzi, ha protestato sotto la sede del club nerazzurro. ...

Inter-Vlahovic, Marotta si gioca il jolly Calciomercato.com Caso Lukaku, la Curva Nord insorge: striscione rivolto all’Inter Continua a destare preoccupazione il caso di calciomercato relativo a Romelu Lukaku ... La possibile cessione di Lukaku desta preoccupazione nella Curva Nord dell’Inter che, come riferito da ...

Inter, da Ronaldo fino a Lukaku. Via in tanti, non l’amore per i nerazzurri Ci fu un tempo in cui un calciatore brasiliano posò i suoi piedi fatati sull’erba benedetta di San Siro. Era un fenomeno, l’unico, il solo degno di tale appellativo. Gli ...

