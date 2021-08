Linea 1 | Maresca contro de Magistris | ' Non abbiamo più notizie dei nuovi treni'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Linea Maresca

Catello, candidato sindaco del centrodestra alle prossime amministrativa napoletane, è molto critico sull'inaugurazione della Stazione Duomo del Metro1, prevista per il 6 agosto. ' ...L'ALLARME Comunali a Napoli, sos di: 'Città nel degrado,... IL CASO Napoli, Hugo Maradona ...'Occorre una modifica normativa nazionale per difendere questi medici che lavorano in prima...Il candidato del centrodestra critico verso la prossima inaugurazione della Stazione Duomo, in programma il 6 agosto ...Il Milan avrebbe già un accordo con Boubacar Kamara, giocatore classe 1999 del Marsiglia, il cui contratto scadrà nel 2022.