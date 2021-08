Devastante attacco hacker alla rete vaccinale, "tutto disattivato": caos in Lazio, ecco le conseguenze (Di domenica 1 agosto 2021) Un caso clamoroso si abbatte sulla campagna vaccinale in Italia, come se il contagio da coronavirus dovuto alla variante Delta non fosse abbastanza. Un caso clamoroso, ma soprattutto inquietante e spaventoso, che va a colpire il Lazio. Si apprende infatti che "è in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il potrarsi dei disservizi. Le operazioni relative ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Un caso clamoroso si abbatte sulla campagnain Italia, come se il contagio da coronavirus dovutovariante Delta non fosse abbastanza. Un caso clamoroso, ma sopratinquietante e spaventoso, che va a colpire il. Si apprende infatti che "è in corso un potenteal ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del portale Salutee della. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il potrarsi dei disservizi. Le operazioni relative ...

Advertising

rox_pl : Kubiak, pur non ancora al 100% e con basse % di attacco, è in grado di una spinta mentale a tutta la squadra devastante #volleyball - JetLagEconomist : @ninersmessimale Super sopravvalutato da sempre. È un giocatore di nfl? Si. È un giocatore da playoffs? forse (se l… - poggimarco : RT @Agenzia_Dire: Duro attacco di #Gratteri contro la riforma della #GiustiziaItaliana: 'È la peggiore mai vista, devastante per i processi… - giannettimarco : RT @Agenzia_Dire: Duro attacco di #Gratteri contro la riforma della #GiustiziaItaliana: 'È la peggiore mai vista, devastante per i processi… - Paolo22901759 : RT @Agenzia_Dire: Duro attacco di #Gratteri contro la riforma della #GiustiziaItaliana: 'È la peggiore mai vista, devastante per i processi… -