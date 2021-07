Maltempo nel comasco, Clooney in campo per gli aiuti (Di sabato 31 luglio 2021) L'attore ha a cuore quella zona ora danneggiata dal Maltempo. Il sindaco: "Clooney lancerà una sua raccolta fondi, in autonomia rispetto a quella che sta facendo il comune". Per il 4 luglio è invitato ai 60 anni di Barak Obama negli States, in mezzo a un parterre di tante star Leggi su rainews (Di sabato 31 luglio 2021) L'attore ha a cuore quella zona ora danneggiata dal. Il sindaco: "lancerà una sua raccolta fondi, in autonomia rispetto a quella che sta facendo il comune". Per il 4 luglio è invitato ai 60 anni di Barak Obama negli States, in mezzo a un parterre di tante star

Advertising

repubblica : Maltempo, ancora allerta gialla in Lombardia: forti temporali e vento nel weekend - fattoquotidiano : Frane e strade allagate nel Comasco: i danni del maltempo. La polizia: “Non uscite di casa se non è strettamente ne… - MediasetTgcom24 : Maltempo, frane e smottamenti nel Comasco: anziana evacuata a Brienno | La polizia locale di Como: 'Non uscite di c… - paolorm2012 : Maltempo: arriva perturbazione, temporali al Nord nel weekend - Ultima Ora - SvSport1 : Maltempo, emanata l'allerta gialla per temporali nel levante savonese e in Val Bormida -