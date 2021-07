Advertising

MashableItalia : C'è la gara, ma un cameraman delle Olimpiadi si concentra invece su un insetto -

Ultime Notizie dalla rete : gara cameraman

Mashable Italia

Poi gareggiai in diverse Parigi - Dakar, non in, ma con un amico francese che era giornalista e. Filmavamo i concorrenti. Partivamo prima di tutti, arrivavamo dopo tutti. In quel ...Per fare un raffronto dellaserrata di quest'anno segnaliamo che nel 2019 Antonio Scurati con ... perfino il). Lo diciamo da anni: la finale del Premio Strega è uno dei più brutti ...I primi rally con la Mini Cooper. Poi le Parigi-Dakar con camion ed elicottero: "Ora mi dedico al mio giardino" ...Diana Bacosi, umbra di Città della Pieve e concittadina di Mario Draghi, si è aggiudicata nella giornata di ieri l’argento nel tiro al volo. L’atleta era la favorita per il gradino più alto del podio ...