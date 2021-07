Ufficiale | Ingrosso passa dall’Imolese alla Virtus Francavilla

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L’imolese, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Gabriele. Ecco il comunicato: “Imolese Calcio 1919 comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore GabrieleCalcio. Imolese Calcio ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera”. Foto: Twitter Imolese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ImoleseCalcio : Gabriele Ingrosso ceduto alla @virtusfranca_c. Comunicato ufficiale: ? - NewsTuttoC : UFFICIALE - V. Francavilla, acquistato Ingrosso a titolo definitivo - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC | #Teramo, ufficiale #Guidi. #VirtusFrancavilla, arriva #Ingrosso dall'#Imolese.

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Ingrosso fino a giugno 2023. Il difensore leccese, classe 2000,.