Sampdoria | Quagliarella | “Juventus? Attestato di stima pazzesco | ma qui sto bene”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L'attaccante della, Fabio, parla dell'interessamento nei suoi confronti della, offerta che il calciatore napoletano ha prontamente rifiutano per rimanere in blucerchiato

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Quagliarella

Serie A - Fabioha deciso di restare allaoltre che a vivere a Genova ma a gennaio il dubbio di ripartire dalla Juventus era stato grande: "L'offerta era vera ma alla fine non è stato un "no" a ...L'attaccante dellaal Secolo XIX: "Non dico oggi che questo sarà l'ultimo anno, lo deciderò a metà stagione" Fabio, attaccante della, ha rilasciato un'intervista al Secolo XIX di cui si riporta un estratto.Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista ad Il Secolo XIX: "Spero di dare un grande contributo come negli ultimi anni.L'attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, parla dell'interessamento nei suoi confronti della Juventus, offerta che il calciatore napoletano ha prontamente rifiutano per rimanere in blucerchiat ...