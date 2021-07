PS5 e giochi first party: Spider-Man Miles Morales e Ratchet & Clank i più venduti – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 28 luglio 2021) Arrivano alcuni dati di vendita per i giochi PlayStation Studios su PS5, che dimostrano come i titoli Insomniac Games abbiano un enorme successo.. Da Sony arrivano alcuni dati relativi alle vendite dei maggiori giochi di PlayStation Studios per PS5, ovvero i titoli first party per la nuova console, che dimostrano come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sia il titolo più venduto ma anche Ratchet & Clank: Rift Apart si sia comportato decisamente bene. In corrispondenza con l’annuncio dei 10 milioni di ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 28 luglio 2021) Arrivano alcuni dati di vendita per iPlayStation Studios su PS5, che dimostrano come i titoli Insomniac Games abbiano un enorme successo.. Da Sony arrivano alcuni dati relativi alle vendite dei maggioridi PlayStation Studios per PS5, ovvero i titoliper la nuova, che dimostrano come Marvel’s-Man:sia il titolo più venduto ma anche: Rift Apart si sia comportato decisamente bene. In corrispondenza con l’annuncio dei 10 milioni di ...

Advertising

GamingTalker : PS Plus, annunciati i giochi gratis per PS4 e PS5 di agosto 2021 - Multiplayerit : PS5 e giochi first party: Spider-Man Miles Morales e Ratchet & Clank i più venduti - GamingToday4 : PS5 e giochi first party: Spider-Man Miles Morales e Ratchet & Clank i più venduti - MimmoTheReal : RT @HDblog: PS5, PS4, Xbox One, Series X, Switch e PC: tutti i giochi in uscita a agosto - infoitscienza : PS5, PS4, Xbox One, Series X, Switch e PC: tutti i giochi in uscita a -