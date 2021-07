Spread Btp/Bund torna a 105 punti (Di martedì 27 luglio 2021) Lo Spread tra Btp e Bund guadagna qualche piccola posizione questa mattina e torna a quota 105 punti. Il rendimento del decennale italiano è allo 0,62%. . 27 luglio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) Lotra Btp eguadagna qualche piccola posizione questa mattina ea quota 105. Il rendimento del decennale italiano è allo 0,62%. . 27 luglio 2021

Spread Btp-Bund: chiude in lieve rialzo a 104,8 punti – Economia - Rendimento decennale italiano pari a 0,62%

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp Dow al record, per Lvmh e Tesla conti ok, Piazza Affari in salute Lo spread si è attestato a 109 punti. Il rendimento del decennale è allo 0,63%. Oggi il Tesoro offrirà fino a 3,75 miliardi del nuovo Btp 'short' a 30 mesi. In serata, a mercato chiuso, l'annuncio ...

Spread Btp/Bund torna a 105 punti Lo spread tra Btp e Bund guadagna qualche piccola posizione questa mattina e torna a quota 105 punti. Il rendimento del decennale italiano è allo 0,62%. . 27 luglio 2021

BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari il ritorno di Carige (27 luglio 2021) Borsa italiana news. A Piazza Affari oggi torna in negoziazione Carige. Pochi i dati macroeconomici rilevanti previsti in agenda ...

