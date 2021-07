Sfuma Kaio Jorge per il Napoli, sta chiudendo il suo trasferimento: ha firmato (Di martedì 27 luglio 2021) Il Napoli era in corsa per l'attaccante brasiliano classe 2002 Kaio Jorge, nuovo talento di casa Santos. In corsa fino all'arrivo di Milan e Juventus, due squadre con liquidità (seppur poca causa pandemia) da sfruttare per i suo acquisto - a prezzo ribassato, vista la scadenza del contratto del giocatore nel prossimo dicembre. Mentre il Santos chiede 10 milioni di euro per cedere subito il ragazzo, il Milan si è portato fino a 6 ma non ha chiuso l'affare. La Juve lo sta soffiando a tutti, come riportato oggi anche dalla Gazzetta dello Sport: "La Juve ha l'accordo con Kaio Jorge, particolare che viene ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 27 luglio 2021) Ilera in corsa per l'attaccante brasiliano classe 2002, nuovo talento di casa Santos. In corsa fino all'arrivo di Milan e Juventus, due squadre con liquidità (seppur poca causa pandemia) da sfruttare per i suo acquisto - a prezzo ribassato, vista la scadenza del contratto del giocatore nel prossimo dicembre. Mentre il Santos chiede 10 milioni di euro per cedere subito il ragazzo, il Milan si è portato fino a 6 ma non ha chiuso l'affare. La Juve lo sta soffiando a tutti, come riportato oggi anche dalla Gazzetta dello Sport: "La Juve ha l'accordo con, particolare che viene ...

Advertising

zazoomblog : Sfuma definitivamente Kaio Jorge: fatta per unaltra squadra di Serie A - #Sfuma #definitivamente #Jorge: #fatta… - infoitsport : Sfuma definitivamente Kaio Jorge: fatta per un'altra squadra di Serie A - gilnar76 : Sfuma definitivamente Kaio Jorge: fatta per un'altra squadra di Serie A #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : Sfuma definitivamente Kaio Jorge: fatta per un'altra squadra di Serie A - infoitsport : Calciomercato Milan, top news: Brandt e Ilicic nomi caldi, sfuma Kaio Jorge -