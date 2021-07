Ripensare i green pass per minorenni (Di martedì 27 luglio 2021) Il Parlamento francese ha approvato il progetto di legge dedicato all’estensione del green pass. Rispetto a quanto annunciato inizialmente da Macron si sono registrate anche alcune modifiche. Su tutte, l’esenzione dei minorenni dall’obbligo di avere il pass sanitario fino al prossimo 30 settembre. Anche in Francia infatti, così come in Italia, in un primo momento l’obbligo di green pass era stato esteso a tutte le fasce anagrafiche rientranti nella campagna vaccinale, e quindi dai 12 anni a salire. C’è da dire che proprio la Francia aveva fatto da apripista in Europa per le vaccinazioni ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 luglio 2021) Il Parlamento francese ha approvato il progetto di legge dedicato all’estensione del. Rispetto a quanto annunciato inizialmente da Macron si sono registrate anche alcune modifiche. Su tutte, l’esenzione deidall’obbligo di avere ilsanitario fino al prossimo 30 settembre. Anche in Francia infatti, così come in Italia, in un primo momento l’obbligo diera stato esteso a tutte le fasce anagrafiche rientranti nella campagna vaccinale, e quindi dai 12 anni a salire. C’è da dire che proprio la Francia aveva fatto da apripista in Europa per le vaccinazioni ...

Advertising

Benny2992 : @SkyTG24 Ma caxxo dici? Fare un rewind e ripensare o andare a vedere cosa dicevi per il green pass europeo…prego! - green_milano : Nel passaggio dal 4G al 5G, gli operatori di telecomunicazione devono assolutamente ripensare lo status quo, aprirs… - Karen__Green_ : RT @Ma_Do_Sd: Continuo a ripensare a quella partita di Coppa Italia in cui arrivarono a Milano in 10mila, fecero tappa a P.le Loreto con lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripensare green Gli abiti Pleasedontbuy conquistano anche Claudia Gerini e Tecla Insolia Il lockdown e la nuova attenzione all'ambiente hanno spinto molte persone a ripensare le loro ... Il servizio di Twinset è una soluzione green, economica e fashion. Ne sa qualcosa Elisabetta Gregoraci,...

A MODEST PROPOSAL TO DREAM OF A NEW WORLD ... al grido di libertà, no al green pass rispetto della Costituzione(!), vita! Intanto risalgono i ... Ripensare il concetto di 'merito', declinato per lo più in maniera arbitraria e escludente. Al limite ...

Ripensare i green pass per minorenni Il Foglio No-vax, Burioni si pente dopo la bufera social: "Colpa mia" Roberto Burioni ci ripensa e sul messaggio diretto ai No-vax che ha scatenato la bufera sui social dice: “Certamente quel tweet non lo riscriverei, ...

"Lo sport riparta da regole uguali per tutti" L’assessore Fabrizio Biuzzi, membro del pool dell’Anci, dopo l’incontro col sottosegretario Vezzali: "Stavolta non possiamo sbagliare" ...

Il lockdown e la nuova attenzione all'ambiente hanno spinto molte persone ale loro ... Il servizio di Twinset è una soluzione, economica e fashion. Ne sa qualcosa Elisabetta Gregoraci,...... al grido di libertà, no alpass rispetto della Costituzione(!), vita! Intanto risalgono i ...il concetto di 'merito', declinato per lo più in maniera arbitraria e escludente. Al limite ...Roberto Burioni ci ripensa e sul messaggio diretto ai No-vax che ha scatenato la bufera sui social dice: “Certamente quel tweet non lo riscriverei, ...L’assessore Fabrizio Biuzzi, membro del pool dell’Anci, dopo l’incontro col sottosegretario Vezzali: "Stavolta non possiamo sbagliare" ...