Covid | Brusaferro | ISS | “Green pass per essere liberi”

Replica di Silvio Brusaferro, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità nonché portavoce del Cts, ai "no Green pass": "E' per essere liberi" Silvio Brusaferro (Screen video)Lieve flessione della curva epidemica nel nostro Paese: nelle ultime ore sono 4.743 i positivi al Covid, contro i 5.140 del giorno precedente, nonostante 80 mila tamponi processati in meno rispetto all'altro ieri; 7 i decessi, contro i 5 di sabato, con l'indice di positività che conseguentemente sale dal 2.2% al 2.7%. Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive, +6, con 16 ingressi giornalieri, così ...

