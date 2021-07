Andrea Bocelli! Roma: il concerto evento in onda su Rai3 lunedì 26 luglio 2021 (Di lunedì 26 luglio 2021) Sulla Rai verranno trasmessi una serie di appuntamenti televisivi a tema che andranno in onda nei giorni precedenti l’incontro delle Nazioni Unite che andrà in scena nella nostra capitale nella sede della FAO dal 26 al 28 luglio. Sarà l’occasione per i telespettatori di poter ascoltare l’unicità della voce di Andrea Bocelli in un concerto evento presentato da Milly Carlucci e che andrà in onda lunedì 26 luglio 2021 su Rai3. Tutte le informazioni sull’evento. L’attenzione della Rai per le tematiche ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 luglio 2021) Sulla Rai verranno trasmessi una serie di appuntamenti televisivi a tema che andranno innei giorni precedenti l’incontro delle Nazioni Unite che andrà in scena nella nostra capitale nella sede della FAO dal 26 al 28. Sarà l’occasione per i telespettatori di poter ascoltare l’unicità della voce diBocelli in unpresentato da Milly Carlucci e che andrà in26su. Tutte le informazioni sull’. L’attenzione della Rai per le tematiche ...

