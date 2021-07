Serie B 2021/2022, prima giornata: spiccano Frosinone-Parma e Benevento-Alessandria (Di sabato 24 luglio 2021) Al via il sorteggio del nuovo calendario della Serie B 2021/2022 e dal palco di Ferrara viene subito svelata la prima giornata della prossima edizione del campionato cadetto. Andiamo allora a scoprire le dieci partite, ricordando che al posto del Chievo, al momento escluso, troviamo una X posta dalla stessa Lega. spiccano due partite su tutte: Benevento-Alessandria, con la neoretrocessa e la neopromossa a scontrarsi, e un Frosinone-Parma che potrebbe essere subito uno spareggio promozione. Di seguito la ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Al via il sorteggio del nuovo calendario dellae dal palco di Ferrara viene subito svelata ladella prossima edizione del campionato cadetto. Andiamo allora a scoprire le dieci partite, ricordando che al posto del Chievo, al momento escluso, troviamo una X posta dalla stessa Lega.due partite su tutte:, con la neoretrocessa e la neopromossa a scontrarsi, e unche potrebbe essere subito uno spareggio promozione. Di seguito la ...

