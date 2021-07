Questione attaccante per la Roma | tutti i nomi per i giallorossi

Leggi su rompipallone

(Di sabato 24 luglio 2021) Lacontinua a costruire la squadra in vista della prossima stagione. Sul taccuino di Tiago Pinto c’è ora, in cima alla lista, la. Josè Mourinho ha l’obiettivo di riportare laa lottare per i primi posti e per questo motivo il centravanti è ora elemento centrale per il mercato giallorosso. Tra i tantiaccostati ai capitolini c’è quello di Shomurodov, che però sembra non essere una prima scelta. Più interessata laa Luis Diaz del Porto, autore di una grande Copa America con la Colombia. Isono pronti a mettere sul ...