Sebastian Giovinco: ritorno in A? (Di mercoledì 21 luglio 2021) Quando la formica divenne "atomica", fece innamorare tutti gli osservatori di tutta Italia. Piedi sublimi e rapidità, feeling con il gol e un sorriso da far innamorare gli spettatori. Sebastian Giovinco, attaccante che da anni vive lontano dall'Italia, tra la Major League Emirati, ora vorrebbe rientrare in Serie A dopo l'esperienza all'Al-Hilal. Sebastian Giovinco: Spezia e Venezia per la A Un proverbio africano recita: "Dove ballano gli elefanti, le formiche stanno alla larga". Sebastian, la "formica atomica", ha deciso di stare alla larga dall'Italia, per non cadere sotto ai colpi ...

Ramon_dt1 : SEBASTIAN GIOVINCO ?????? - manubutirro : Best upgrade calcistico dell'ultimo decennio in Italia: da Sebastian Giovinco a Carlitos Tevez - xNa7n : @relaAx_34 Sebastian Giovinco - Spezia_1906 : ?? L'indiscrezione arriva dalla Francia ? Sebastian #Giovinco per l'attacco delle Aquile ?? Vi piacerebbe in maglia… - JuriLertora : lo #Spezia starebbe pensando di riportare in Italia Sebastian #Giovinco. -