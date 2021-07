Lecce, Sticchi Damiani rivela: “Calciatore no vax in rosa, siamo preoccupati” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Preoccupazione in casa Lecce: nella rosa c’è un Calciatore no vax. Lo rivela il presidente del club pugliese, Saverio Sticchi Damiani, sulle colonne dell’edizione di mercoledì del Corriere del Mezzogiorno. “Tutti i nostri calciatori hanno ricevuto la prima dose del vaccino ad eccezione di uno che si è rifiutato e non ha alcuna intenzione di farselo” ha detto Sticchi Damiani. “Se sono preoccupato? Sì, per i possibili problemi derivanti dalla presenza nella squadra di un Calciatore no vax – prosegue il numero uno del Lecce, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Preoccupazione in casa: nellac’è unno vax. Loil presidente del club pugliese, Saverio, sulle colonne dell’edizione di mercoledì del Corriere del Mezzogiorno. “Tutti i nostri calciatori hanno ricevuto la prima dose del vaccino ad eccezione di uno che si è rifiutato e non ha alcuna intenzione di farselo” ha detto. “Se sono preoccupato? Sì, per i possibili problemi derivanti dalla presenza nella squadra di unno vax – prosegue il numero uno del, ...

