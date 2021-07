Cinema: al via Giffoni50plus, domani l'inaugurazione con il presidente De Luca (3) (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - Il catalogo dedicato alle opere in concorso è consultabile qui: https://www.giffonifilmfestival.it/film-giffoni-edizione-2021.html Da quest'anno, inoltre, chi non sarà fisicamente presente a Giffoni, potrà accedere in streaming alla visione dei film in concorso con un abbonamento dedicato sulla piattaforma Mymovies al costo di 9.90 euro. Per ulteriori informazioni: https://www.mymovies.it/ondemand/giffoni/ Sette anteprime, sedici eventi speciali, oltre 120 ospiti, quindici innovatori nella sezione Dream Team e sette progetti speciali con enti, associazioni e aziende. Questo è #Giffoni50plus, non solo un programma, ma un progetto che vuole parlare a tutti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - Il catalogo dedicato alle opere in concorso è consultabile qui: https://www.giffonifilmfestival.it/film-giffoni-edizione-2021.html Da quest'anno, inoltre, chi non sarà fisicamente presente a Giffoni, potrà accedere in streaming alla visione dei film in concorso con un abbonamento dedicato sulla piattaforma Mymovies al costo di 9.90 euro. Per ulteriori informazioni: https://www.mymovies.it/ondemand/giffoni/ Sette anteprime, sedici eventi speciali, oltre 120 ospiti, quindici innovatori nella sezione Dream Team e sette progetti speciali con enti, associazioni e aziende. Questo è #, non solo un programma, ma un progetto che vuole parlare a tutti, ...

Advertising

TV7Benevento : Cinema: al via Giffoni50plus, domani l'inaugurazione con il presidente De Luca (5)... - TV7Benevento : Cinema: al via Giffoni50plus, domani l'inaugurazione con il presidente De Luca (4)... - TV7Benevento : Cinema: al via Giffoni50plus, domani l'inaugurazione con il presidente De Luca (3)... - TV7Benevento : Cinema: al via Giffoni50plus, domani l'inaugurazione con il presidente De Luca... - AndreaParre87 : Marco Ponti racconta Libero De Rienzo, Santa Maradona, l'amicizia. Viva Picchio, sempre. -