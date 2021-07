Milan | Giroud | “Qui per vincere | con Ibrahimovic mi divertirò Pioli? Un maestro”

(Di domenica 18 luglio 2021) Non voglio mettere troppa pressione, ma giocheremo per il primo posto in classifica. Queste le prime parole di Olivierda giocatore del, arrivato ufficialmente in rossonero nella giornata di sabato. Attaccante forte fisicamente e...

? Ilè la squadra che ha speso di più. Circa 60 milioni per i riscatti di Tomori e Tonali, il ritorno in prestito biennale di Brahim Diaz, l'acquisto di Maignan per sostituire Gigio, ...... i rossoneri, dopo gli acquisti fortunati di Tomori e, potrebbero avere dei nuovi contatti ... Nel caso in cui ildovesse incontrare delle difficoltà nel prolungare il rapporto con il ...Brahim Diaz e Ballo-Touré sono ormai rossoneri. Il primo firmerà il contratto in serata, il secondo lo ha già fatto. Si aspetta l’ufficialità ...Non si ferma il Milan sul mercato in entrata, ora gli obiettivi principali sono il trequartista e soprattutto Kaio Jorge.