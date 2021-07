Classifica Mondiale piloti F1 2021: Verstappen resta a +8 su Hamilton! Leclerc 6° (Di domenica 18 luglio 2021) Max Verstappen oggi vede avvicinarsi Lewis Hamilton in testa alla Classifica del Mondiale piloti F1 2021, al termine della gara tradizionale del GP di Gran Bretagna, decima tappa di questo lunghissimo campionato. Di seguito la Classifica aggiornata del Mondiale piloti F1 2021. Classifica Mondiale piloti F1 2021 1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 185 2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 177 3 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 113 4 Valtteri Bottas FIN ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Maxoggi vede avvicinarsi Lewis Hamilton in testa alladelF1, al termine della gara tradizionale del GP di Gran Bretagna, decima tappa di questo lunghissimo campionato. Di seguito laaggiornata delF1F11 MaxNED RED BULL RACING HONDA 185 2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 177 3 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 113 4 Valtteri Bottas FIN ...

Advertising

canyonmoovn : @serxwalls da quando selena gomez voleva fare i duetti con me e il primo aprile ero la prima nella classifica mondiale con furore - rallyssimo : Ed ecco la classifica del mondiale al termine dell'evento estone....Ogier e Toyota sembrano ormai irraggiungibili... - krudesky : @KRISKSB Dimentichi pure che l'Italia si trova al 41° posto nella classifica mondiale in quanto a libertà di stampa… - LeggoSono : RT @SignorErnesto: Quello che il Prof. Larcinese scorda é che Cuba, prima di Castro, occupava il 50mo posto nella classifica mondiale per P… - RigonRuggero : ...questa è la democratica informazione italiana,per forza che siamo agli ultimi posti della classifica mondiale de… -