Adozione e riqualificazione del Monumento ai Caduti | Encomio Solenne per il Cavalier Mottola

Ponte (Bn) – Il Cavalier Giuseppe Mottola, Maggiore della Polizia Municipale e responsabile del Settore Vigilanza del Comune di Ponte, ha ricevuto un Encomio Solenne dal Sindaco Marcangelo Fusco a nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera comunità Pontese, per aver adottato e riqualificato in modo decoroso un'area a verde pubblico dove è ubicato il Monumento ai Caduti in Guerra. Ecco le parole del sindaco Fusco: "Per la dimostrazione di esemplare attaccamento al nostro paese a nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera Comunità Pontese, voglio ...

