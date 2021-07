Vaccini, vergogna Parenzo: per punire gli scettici consiglia ai rider di sputare nel cibo dei No vax (Di sabato 17 luglio 2021) Ormai lo sappiamo: Covid, variante Delta, ripresa dei contagi e campagna vaccinale. Il tutto declinato a green pass e libertà individuali ciclicamente rimesse in discussione all’ombra di nuovi spettri pandemici pronti a riaffacciarsi sulla scena internazionale, sono i temi caldi del momento. Un momento che la preoccupazioni per la recrudescenza delle infezioni ha reso a dir poco incandescente. E che la furia di certi dibattiti in tv non aiuta certo a calmierare. Come quello registrato venerdì sera a In Onda, e culminato nella ennesima sentenza pronunciata a furor di ascolti da chi, come David Parenzo, può godere le privilegio di parlare a favore di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 luglio 2021) Ormai lo sappiamo: Covid, variante Delta, ripresa dei contagi e campagna vaccinale. Il tutto declinato a green pass e libertà individuali ciclicamente rimesse in discussione all’ombra di nuovi spettri pandemici pronti a riaffacciarsi sulla scena internazionale, sono i temi caldi del momento. Un momento che la preoccupazioni per la recrudescenza delle infezioni ha reso a dir poco incandescente. E che la furia di certi dibattiti in tv non aiuta certo a calmierare. Come quello registrato venerdì sera a In Onda, e culminato nella ennesima sentenza pronunciata a furor di ascolti da chi, come David, può godere le privilegio di parlare a favore di ...

