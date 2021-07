LIVE F1, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Verstappen, vittoria e pole! 4° Leclerc, griglia di partenza (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Il format non ci ha convinto. Si decide praticamente tutto in partenza, dopodiché in appena 17 giri è impossibile sia mettere in atto una strategia sia assistere a dei sorpassi tra macchine che si equivalgono in termini di passo. Si trattava di un esperimento e se ne svolgeranno altri due quest’anno, uno a Monza. Vedremo cosa deciderà la FIA riguardo a questa qualifica sprint, alias Sprint Race. 18.01 L’ordine d’arrivo della Sprint Race, che equivale anche alla griglia di partenza della gara di domani: 1 Max Verstappen Red Bull RacingLEADER – ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.02 Il format non ci ha convinto. Si decide praticamente tutto in, dopodiché in appena 17 giri è impossibile sia mettere in atto una strategia sia assistere a dei sorpassi tra macchine che si equivalgono in termini di passo. Si trattava di un esperimento e se ne svolgeranno altri due quest’anno, uno a Monza. Vedremo cosa deciderà la FIA riguardo a questa qualifica sprint, alias Sprint Race. 18.01 L’ordine d’arrivo della Sprint Race, che equivale anche alladidella gara di domani: 1 MaxRed Bull RacingLEADER – ...

