Smalling 'Mourinho perfetto per la Roma' (Di venerdì 16 luglio 2021) "Mourinho è stata una sorpresa per tutti, c'è stato grande entusiasmo al suo annuncio" lo ha detto Chris Smalling, intervistato dalla BBC, dopo l'annuncio dello Special One. Poi ha continuato: "Sapevo ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) "è stata una sorpresa per tutti, c'è stato grande entusiasmo al suo annuncio" lo ha detto Chris, intervistato dalla BBC, dopo l'annuncio dello Special One. Poi ha continuato: "Sapevo ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Smalling: 'Mourinho perfetto per questo club, il suo arrivo ci ha dato entusiasmo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Smalling: 'Mourinho perfetto per questo club, il suo arrivo ci ha dato entusiasmo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Smalling: 'Mourinho perfetto per questo club, il suo arrivo ci ha dato entusiasmo' - apetrazzuolo : ROMA - Smalling: 'Mourinho perfetto per questo club, il suo arrivo ci ha dato entusiasmo' - napolimagazine : ROMA - Smalling: 'Mourinho perfetto per questo club, il suo arrivo ci ha dato entusiasmo' -