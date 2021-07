Pedri: «Europeo e Olimpiadi, ma in campo gioco come fossi con gli amici» (Di venerdì 16 luglio 2021) Il talento del Barcellona Pedri è pronto ad una nuova tappa della sua stagione con il debutto alle Olimpiadi Pedri, giovane talento del Barcellona e della Nazionale spagnola, ha parlato alla Federcalcio della Spagna prima della partenza per Tokyo, dove sarà impegnato ai Giochi Olimpici con la selezione delle Furie Rosse. «Sta succedendo tutto molto rapidamente, giorno dopo giorno ti rendi conto che stai giovando nel Barcellona, in Nazionale e ora nella selezione per l’Olimpiade. Quando sono in campo è come se giocassi con i miei amici al campetto. Provo a restare tranquillo anche ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Il talento del Barcellonaè pronto ad una nuova tappa della sua stagione con il debutto alle, giovane talento del Barcellona e della Nazionale spagnola, ha parlato alla Federcalcio della Spagna prima della partenza per Tokyo, dove sarà impegnato ai Giochi Olimpici con la selezione delle Furie Rosse. «Sta succedendo tutto molto rapidamente, giorno dopo giorno ti rendi conto che stai giovando nel Barcellona, in Nazionale e ora nella selezione per l’Olimpiade. Quando sono inse giocassi con i mieial campetto. Provo a restare tranquillo anche ...

Advertising

DanielsH796 : @zielulife2 Amico di Lorenzo contro l’Austria si fa saltare in testa nel goal annullato, contro il Belgio inutile e… - AndreaPintore5 : @marco_rogerio_ Davvero Grillitsch contro di noi non ti è piaciuto?! A me parecchio..Pedri dal vivo mi ha stregato,… - GoldenBoy_65 : @Teo__Visma Comunque Pedri ha fatto un europeo veramente incredibile per la sua eta’ ed il suo ruolo... - InterFanTV : La squadra dei migliori giocatori del l'Europeo scelta dai 16 osservatori #UEFA, tra cui Cambiasso: Gianluigi Donna… - Sportellate_it : Diciotto anni e non sentirli. Pedri non ha paura di prendersi responsabilità e all'Europeo l'ha ampiamente dimostra… -