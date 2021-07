Dieci aforismi su Covid | Cuba e dintorni

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 16 luglio 2021)1. Una volta Roberto Burioni disse: “La scienza non è democratica”. Aveva ragione. Ora in nome della scienza dice che si può superare lo Stato di diritto. No, professore, perché lo Stato di diritto o meglio la libertà non è scientifica. La scienza è esatta, ma la libertà è rigorosa. 2. Certo che definire no vax tutti – tutti! – quelli che protestano in Francia implica un notevole sforzo di fantasia o una più comune tendenza ideologica. (Precisazione non richiesta ma utile per i sapientoni statalisti benecomunisti: ho fatto 2 dosi di vaccino). 3. Quelli che vogliono la vita normale e chiedono: mascherina, vaccino, distanza, green pass. Uscite. Vivete. Se volete la ...