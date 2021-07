Torino | Singo elogia Juric | “Si sta creando una bella atmosfera | è un grande motivatore”

(Di giovedì 15 luglio 2021) Wilfried, intervenuto ai microfoni diChannel, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo allenatore dei granata, Ivan. A tal proposito, ha affermato: “Il Mister è molto bravo, è une ci farà fare grandi cose. Mi ha detto che sto lavorando bene e questo mi fa sperare sulla possibilità di ottenere un posto da titolare. In spogliatoio si staunae sono felice che si siamo ritrovati dopo le vacanze”., tuttavia, è in procinto di abbandonare il ritiro di Santa Cristina per ...

Con l'arrivo di Juric ilpunta ad un posto in Europa. In porta fiducia a Milinkovic - Savic con Bremer, Izzo e Buongiorno davanti. Nella linea di centrocampo pronti, Mandragora, ...THIAGO MOTTA (nuovo)(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno;, Rincon, Mandragora, AINA; Verdi, Sanabria; Belotti. Allenatore: JURIC (nuovo). UDINESE (3 - 5 - 2) : ...Al termine dell'allenamento, Singo ha parlato dei primi allenamenti agli ordini di Juric e delle Olimpiadi in cui sarà protagonista ...Incassato dall'Inter, ormai più di due settimane fa, il rinnovo di contratto del veterano Danilo. Mattia Caldara è rientrato al Milan dal prestito all'Atalanta, ma non ci sarebbe spazio per lui nella ...