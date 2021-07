e-Lisa, l’app che aiuta chirurghi e ortopedici nel ricostruire e intervenire sulle nostre ossa (Di giovedì 15 luglio 2021) e-Lisa è senza dubbio una della app del momento. E’ l’acronimo di e-Learning Interactive Surgeon Assistant, una sorta di applicazione, o sarebbe meglio dire, un insieme di algoritmi, che permettano di fornire ai chirurghi una diagnosi in maniera automatizzata delle fratture ossee e un successivo piano di intervento. e-Lisa, l’app che aiutare a ricostruire le ossa: come funziona (Foto SkyTg24)E-Lisa è il progetto di punta dell’omonima startup, azienda nata a Napoli nel 2016, partorita dall’incontro fra Fabrizio Fiorentino, medico esperto di digital ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) e-è senza dubbio una della app del momento. E’ l’acronimo di e-Learning Interactive Surgeon Assistant, una sorta di applicazione, o sarebbe meglio dire, un insieme di algoritmi, che permettano di fornire aiuna diagnosi in maniera automatizzata delle fratture ossee e un successivo piano di intervento. e-chere ale: come funziona (Foto SkyTg24)E-è il progetto di punta dell’omonima startup, azienda nata a Napoli nel 2016, partorita dall’incontro fra Fabrizio Fiorentino, medico esperto di digital ...

