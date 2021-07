Due club di Serie A su Coutinho: la conferma dell’agente (Di giovedì 15 luglio 2021) Philippe Coutinho potrebbe tornare in Italia, Juventus e Milan sull’ex Inter. L’entourage del giocatore avrebbe confermato l’interesse Secondo quanto riportato da ESPN, Philippe Coutinho potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza ad inizio carriera con l’Inter. Il trequartista brasiliano, ora al Barcellona sarebbe in uscita e diversi club sarebbero su di lui, tra questi anche Juve e Milan. L’entourage del giocatore avrebbe confermato le voci su un presunto interesse del Milan, che potrebbe pensare a lui per dare più fantasia al reparto offensivo. Anche la Juventus osserva da lontano la situazione ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Philippepotrebbe tornare in Italia, Juventus e Milan sull’ex Inter. L’entourage del giocatore avrebbeto l’interesse Secondo quanto riportato da ESPN, Philippepotrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza ad inizio carriera con l’Inter. Il trequartista brasiliano, ora al Barcellona sarebbe in uscita e diversisarebbero su di lui, tra questi anche Juve e Milan. L’entourage del giocatore avrebbeto le voci su un presunto interesse del Milan, che potrebbe pensare a lui per dare più fantasia al reparto offensivo. Anche la Juventus osserva da lontano la situazione ...

