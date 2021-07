Perez shock contro Cristiano Ronaldo | “Un imbecille” | poi l’attacco a Mourinho

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Arriva un nuovo audioda parte di Florentino, presidente del Real Madrid, riguardante, dopo quello di qualche giorno fa con protagonisti Raul Gonzalez e Iker Casillas. Come riportato da El Confidencial, gli audio dirisalgono al 2012 e il numero uno dei blancos non risparmia nessuno, attaccando calciatori e tecnico.ATTACCAFlorentino ha così parlato di CR7: “Un. Questo ragazzo è pazzo, è malato. Credete che questo ragazzo sia normale, ma non è normale, ...

Gli audio risalgono al 2012 e su CR7dichiarò: "È pazzo. Questo ragazzo è un imbecille, è malato. Credete che questo ragazzo sia normale, ma non è normale, altrimenti non farebbe le cose che fa.... "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Audiodi Florentino: '...Dalla Spagna emergono audio risalenti a diversi anni fa con protagonista il presidente del Madrid che ne ha anche per lo Special One e per Mendes: "Persone con un ego terribile, non vedono la realtà" ...Nei nuovi audio diffusi da El Confidencial e risalenti al 2012, Perez si scaglia contro due portoghesi abbastanza famosi: Cristiano Ronaldo e Josè Mourinho, all'epoca rispettivamente allenatore e stel ...