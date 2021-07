Paura per un incendio a Fossacesia: fiamme alte vicino all'abbazia di San Giovanni in Venere (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un vasto incendio è esploso nella serata di ieri 13 luglio su un'area adiacente alla strada che dalla Ss 16 porta all'abbazia di San Giovanni in Venere. Querce e bassa macchia sono andate a fuoco con ... Leggi su chietitoday (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un vastoè esploso nella serata di ieri 13 luglio su un'area adiacente alla strada che dalla Ss 16 porta all'di Sanin. Querce e bassa macchia sono andate a fuoco con ...

Advertising

fattoquotidiano : 'Quel che ti sto per scrivere ho paura di esternarlo a mio nome perché quel che ti dirò è qualcosa di molto scomodo… - fattoquotidiano : INSEGUENDO IL COVID La proroga è ormai sicura - La “Delta” adesso fa paura e a Palazzo Chigi temono i focolai da fe… - fattoquotidiano : La Casta era pronta al blitz per riprendersi i vitalizi durante la partita. Ma ha rinviato per paura di un contro-b… - meryanne61 : RT @BarbiniIvana: Ammiro molto chi è sempre coerente con quello che dice e fa, #ChiNonCambia mai atteggiamento solo per paura di cosa pens… - La7tv : #omnibus @matteorenzi commenta la notizia dell'indagine a suo carico per finanziamento illecito: 'Non ho nulla da n… -