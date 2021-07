Caporalato, “si paga più la bottiglia del pomodoro” Coldiretti Puglia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Il patto di filiera contro il Caporalato rappresenta un’importante azione di responsabilizzazione delle istituzioni nazionali e locali per combattere inquietanti fenomeni malavitosi che umiliano gli uomini e il loro lavoro e gettano un’ombra su un settore che ha scelto con decisione la strada dell’attenzione alla sicurezza alimentare e ambientale. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini che ha firmato il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura assieme al ministro dell’Interno, Luciana ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 14 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da: Il patto di filiera contro ilrappresenta un’importante azione di responsabilizzazione delle istituzioni nazionali e locali per combattere inquietanti fenomeni malavitosi che umiliano gli uomini e il loro lavoro e gettano un’ombra su un settore che ha scelto con decisione la strada dell’attenzione alla sicurezza alimentare e ambientale. E’ quanto afferma il presidente dellaEttore Prandini che ha firmato il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura assieme al ministro dell’Interno, Luciana ...

