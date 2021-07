Riccardo Guarnieri eccessivamente dimagrito | l’ex di Uomini e Donne fa preoccupare i fan FOTO

(Di martedì 13 luglio 2021)ha pubblicato unadi recente in cui ha sfoggiato un corposecondo molti fan. Lo scatto risale a qualche giorno fa, ma solo in queste ore si è sollevato un vero polverone. Il cavaliere, infatti, ha deciso di sfoggiare un look molto elegante, tuttavia, gli occhi dei followers sono ricaduti L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

infoitcultura : U&D Riccardo Guarnieri appara su Instagram e stupisce: troppo dimagrito?-FOTO - infoitcultura : UeD: il cambiamento drastico di Riccardo Guarnieri - infoitcultura : Riccardo Guarnieri torna sui social: lo straordinario dimagrimento - infoitcultura : Riccardo Guarnieri preoccupa dopo Uomini e Donne: “Sei troppo magro” – FOTO - infoitcultura : Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri preoccupa i fan -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Guarnieri

L'ultima volta chesi era mostrato 'pubblicamente' risale alla fine dello scorso maggio: a Uomini e donne , l'ex cavaliere si trovava di fronte a Roberta Di Padua con la quale chiudeva, anche in malo ...L'ex cavaliere di Uomini e Donne,, torna su Instagram dopo una lunga assenza dai social. E lo fa mostrandosi in ...La programmazione di UeD si è interrotta da circa un mese, ma era da molto più tempo che non si avevano notizie di Riccardo Guarnieri. Insomma, Riccardo Guarnieri, dopo tutto questo, è pronto a… Leggi ...Giulia Mastrantoni è la tentatrice di “Temptation Island” ed ex dama di U&D che si è avvicinata a Ste, concorrente dello show.