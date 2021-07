Harry e Meghan potrebbero “offrire un ramoscello d’ulivo” per il battesimo di Lilibet Diana (Di martedì 13 luglio 2021) Secondo indiscrezioni, sembrerebbe che il principe Harry e Meghan Markle potrebbero fare rientro a Londra molto presto. I Sussex, infatti, potrebbero tornare nel Regno Unito per la festa in onore dell’inaugurazione della statua di Lady Diana, rimandata a causa delle restrizioni Covid 19. Secondo alcuni esperti l’occasione potrebbe essere sfruttata per celebrare il battesimo della … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 luglio 2021) Secondo indiscrezioni, sembrerebbe che il principeMarklefare rientro a Londra molto presto. I Sussex, infatti,tornare nel Regno Unito per la festa in onore dell’inaugurazione della statua di Lady, rimandata a causa delle restrizioni Covid 19. Secondo alcuni esperti l’occasione potrebbe essere sfruttata per celebrare ildella … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

