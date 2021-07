Belen Rodriguez | il primo post con la figlia Luna Marì | «Una felicità indescrivibile!»

(Di martedì 13 luglio 2021), ilcon, dopo aver annunciato l’arrivo in famiglia della sua prima, pubblica su Instagram i primi scatti assiemeMari, nata sua relazione col fidanzato Antonio Spinalbese.presenta la, dopo un periodo di distacco dal social per via della gravidanza, è tornata su Instagram per dare le prime ...

Advertising

zazoomblog : Belen Rodriguez la figlia Luna Marì è nata come sta? Le sue condizioni di salute - #Belen #Rodriguez #figlia… - infoitcultura : Belen Rodriguez mamma di Luna Marì: Fabrizio Corona le scrive - OdeonZ__ : Il triplete di Belen: “Ha vinto l’Italia, ha vinto l’Argentina ed è nata mia figlia!” - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Belen Rodriguez ha partorito, è nata Luna Marì - Bear19250158 : Belen Rodriguez è mamma per la seconda volta: la reazione di Stefano De Martino -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Il ballerino esaranno per sempre legati perché dalla loro unione è nato un bambino, Santiago De Martino.è diventata mamma per la seconda volta. Tutto quello che c'è da sapere. Argomenti trattatie la seconda figlia: la reazione di Stefano De Martino: la ...Così Corona, re-postando la foto della piccina, con tanto di tag riferito a Belen e ad Antonino. Un gesto affettuoso che non è passato inosservato. D’altra parte che Fabrizio e la Rodriguez si ...Per la nascita di Luna Marì, Belen Rodriguez ha ricevuto anche gli auguri di due suoi ex storici: Stefano De Martino e Fabrizio Corona.