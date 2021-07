La PAMA elimina “maschio” e “femmina” dai cavi audio perché sessista – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 12 luglio 2021) La ProfessionalManufacturers Alliance oha deciso che vuolere la dicitura “” e “” dai.. In questi ultimi mesi si sta parlando molto di inclusività e di rispetto, due cose che per molti passano anche dall’utilizzo di un linguaggio più attento, che eviti di utilizzare termini che potrebbero essere ritenuti offensivo o retaggio di un modo di pensare ormai obsoleto. Per questo motivo la ProfessionalManufacturers Alliance oha deciso di ...