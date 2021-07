Temptation Island | Valentina e Tommaso criticati da una ex coppia del reality

(Di domenica 11 luglio 2021), laformata daè stata pesantemente criticata da due ex protagonisti del(screenshot video)Fa ancora parlare l’uscita di scena da, da parte di. Ladopo pochi giorni ha abbandonato ilper il tradimento messo in atto dal 21ennenei confronti della fidanzatadi 40 anni. ...

Advertising

tragicamenteio : quest’anno sto sviluppando veramente un’ossessione per temptation island... e pensare che prima che iniziasse mi la… - vern8nn : sto recuperando gli episodi di temptation island che ridere - MediasetPlay : In attesa di domani, riviviamo alcuni momenti della scorsa puntata di #TemptationIsland ?? - _sofarawayy_ : c’è qualcuno tra i miei moots che guarda temptation island?? - tweety_bass : oggi pomeriggio ho pensato 'dai, facciamo qualcosa di produttivo' ho messo su La5 e sto guardando la replica di Temptation Island da un'ora -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

tornerà lunedì sera per il terzo appuntamento e nell'attesa l'account instagram del docu reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ha rilasciato qualche anticipazione sulle ...Lunedì la terza puntata del reality tanto discusso. Ed eccoci nuovamente a guardare per noia o per passatempo, coppie che si denudano sentimentalmente davanti a tutta L'Italia. Dobbiamo ammettere che ogni anno, sia nelle edizioni '...Fa ancora parlare l’uscita di scena da Temptation Island, da parte di Tommaso e Valentina. La coppia dopo pochi giorni ha abbandonato il reality per il tradimento messo in atto dal 21enne Tommaso nei ...Due ex protagonisti di Temptation Island dicono la loro su altri nuovi protagonisti di questa edizione, ossia Valentina e Tommaso ...