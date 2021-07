Euro 2020: Londra, polizia si ai maxischermi, no ai caroselli (Di domenica 11 luglio 2021) La polizia di Londra sconsiglia fortemente qualunque raduno spontaneo o carosello popolare nella capitale britannica a margine dell'attesissima finale degli Europei di calcio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 11 luglio 2021) Ladisconsiglia fortemente qualunque raduno spontaneo o carosello popolare nella capitale britannica a margine dell'attesissima finale deglipei di calcio L'articolo proviene da Firenze Post.

