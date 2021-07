Euro 2020 | Italia-Inghilterra 4-3 dcr | azzurri campioni d’Europa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 luglio 2021), finale di, dopo le reti di Shaw e Bonucci, si risolve ai calci di rigore, che permettono all’di mettere il trofeo continentale nella propria bacheca. Così cronaca, rpomossi e bocciati. Il primo tempo diAll’bastano due minuti per cambiare il risultato. Una discesa di Trippier sulla destra innescata da un passaggio di Kane, si trasforma in un assist per Shaw sul palo opposto, che con un preciso sinistro, porta in vantaggio i suoi. Troppo superficiale, nella circostanza, la copertura ...