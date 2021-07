È l’Italia campione d’Europa

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 luglio 2021)ha vinto ai rigori la finale di Euro 2020 a Wembley contro l’Inghilterra. Per gli azzurri sono andati a segno dal dischetto Domenico Berardi, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi e Jorginho mentre per l’Inghilterra Harry Kane e Harry Maguire. Decisivi gli errori di Andrea Belotti, Jorginho, Marcus Rashford, Jadon Sancho e Buyako Saka. I tempi regolamentari e i due tempi supplementari si erano conclusi sul punteggio di 1-1 per via dei gol di Shaw al secondo minuto e di Bonucci alla metà della ripresa. A 53 anni dall’ultima vittoria e a 120 minuti e calci di rigore dall’inizio della sfida infinita di Wembley, tempio del calcio inglese....