Scuola | deputati bipartisan | bene fondi per paritarie da Dl Sostegni bis

(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Non possiamo che accogliere con grande soddisfazione la decisione del governo di stanziare nuove risorse a favore delle scuole". Lo dichiarano iappartenenti a vari Gruppi Maurizio Lupi, Stefania Prestigiacomo, Rosamaria Di Giorgi, Angela Colmellere, Mauro Del Barba, Flavia Piccoli Nardelli, Valentina Aprea, Massimo Bitonci, Gabriele Tocca, a proposito del lavoro sugli emendamenti svolto in commissione Bilancio alla Camera sul Dlbis. "Prima sono stati previsti, insieme ai 350 milioni per le scuole statali, 50 milioni per le scuole...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scuola deputati

Metro

Attualmente i mezzi per il trasporto dei ragazzi asono 3 e piuttosto datati. L'obbiettivo ...provinciale del Pd esprime soddisfazione sia per la ricandidatura in Parlamento dei suoi...Il rapporto istat 2021 presentato oggi alla Camera deitraccia un quadro organico ... Bisognerà partire dai fondamentali come la, la crescita demografica, i giovani, il merito. La ...Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Non possiamo che accogliere con grande soddisfazione la decisione del governo di stanziare nuove risorse a favore delle scuole paritarie". Lo dichiarano i deputati apparten ...La soluzione-tampone è arrivata il 9 luglio con un emendamento al decreto Sostegni bis, approvato in commissione Bilancio alla Camera ...