Nba Finals | Booker trascina Phoenix | Suns avanti 2-0

(Di venerdì 9 luglio 2021) A Milwaukee non basta il career high alle Nbadi Antetokounmpo da 42 punti, la serie passa ora in Tennessee per gara 3 e 4 Gara due delle Nba2021 finisce 118 a 108 per iche mantengono il fattore campo con una super prestazione di squadra, dimostrando ai detrattori di non essere arrivati qui per caso. La gara è un vera battaglia e sin dalla palla a due con i Bucks, complice la sconfitta in gara 1, che cercano di partire subito forte sia in attacco che in difesa riuscendo a piazzare un primo parziale che li porta sul +9 durante il primo quarto, chiudendo lo stesso con 3 lunghezze di ...