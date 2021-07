Lombardia | Federmanager | premiati i migliori 11 giovani manager

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 luglio 2021) Milano, 9 lug. (Labitalia) - Sono 10 più un expatriot ilombardi selezionati nella Semifinaledel premio Giovaneedizione 2020, istituito dae promosso dal Gruppo, che sono statiieri in una cerimonia ospitata nella Sala Conferenze di Palazzo Reale. Il progetto, giunto alla quarta edizione e quest'anno denominato 'Extra – excellence and training', intende valorizzare il ruolo e il valore delle competenzeiali under 44 ed è stato promosso dache ha ...