**Migranti: Salvini scrive a Di Maio e Lamorgese, 'fermare pericolosa escalation'** (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha scritto ai ministri degli Esteri, Luigi Di Maio, e dell'Interno, Luciana Lamorgese, a proposito dell'emergenza sbarchi. Il leader del Carroccio ha proposto un incontro, entro la prossima settimana, per fronteggiare “una escalation pericolosa” testimoniata dal numero degli arrivi: il triplo rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Il segretario della Lega, Matteo, ha scritto ai ministri degli Esteri, Luigi Di, e dell'Interno, Luciana, a proposito dell'emergenza sbarchi. Il leader del Carroccio ha proposto un incontro, entro la prossima settimana, per fronteggiare “una” testimoniata dal numero degli arrivi: il triplo rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Advertising

TV7Benevento : **Migranti: Salvini scrive a Di Maio e Lamorgese, 'fermare pericolosa escalation'**... - gred_vet : Salvini ha trovato un nuovo nemico Speriamo che adesso lasci in pace migranti e LGBT - LUCIANA75087178 : @Filli94 @gred_vet @robertosaviano Si riferisce anche ai migranti? - il_Conte78 : RT @AlbertoLetizia2: La #OceanViking ha accolto (accolto, non raccolto come scrive #Salvini) 572 #migranti. Alcune di queste persone sono a… - AnnalisaTasina2 : @pinoforconi @matteosalvinimi Invece te lo dico. Riforma votata dai 2/3 dell'Europarlamento e purtroppo non ratific… -