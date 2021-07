Migliore rete 5G in Italia nei risultati del secondo trimestre 2021 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un nuovo speedtest di Ookla ci dice qual è la Migliore rete 5G in Italia, almeno in riferimento al secondo trimestre 2021 dunque il periodo che va dal mese di aprile a quello di giugno del corrente anno. I risultati non sono poi così scontati per questo lasso di tempo e mettono in luce soprattutto la vittoria schiacciante di un determinato vettore rispetto agli altri. Migliore rete 5G in Italia Ci sono delle sostanziali differenze tra gli operatori quando si parla di Migliore rete 5G ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un nuovo speedtest di Ookla ci dice qual è la5G in, almeno in riferimento aldunque il periodo che va dal mese di aprile a quello di giugno del corrente anno. Inon sono poi così scontati per questo lasso di tempo e mettono in luce soprattutto la vittoria schiacciante di un determinato vettore rispetto agli altri.5G inCi sono delle sostanziali differenze tra gli operatori quando si parla di5G ...

Advertising

wordweb81 : Migliore #rete5G in Italia nei risultati del secondo trimestre 2021 - LaStampa : Una rete migliore per le donne è una rete migliore per tutti - StraNotizie : Una rete migliore per le donne è una rete migliore per tutti - IvanRettore : @agorarai @paolanugnes Ovvio. Non sono mai state attuate seriamente politiche infrastrutturali per una gestione e u… - dipalmaemanuele : Dopo un lungo periodo di isolamento obbligato a causa della pandemia, il Festival de Il Libro Possibile è un esempi… -