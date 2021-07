C’è un’altra variante del Covid che preoccupa la comunità scientifica. (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Lambda, rilevata per la prima volta in Perù, contiene un insieme “insolito” di mutazioni. Dopo la Delta, c’è un’altra variante del virus Covid-19, la Lambda, che mette in allarme gli scienziati: rilevata per la prima volta in Perù nel dicembre 2020 e scientificamente nota come C.37, da allora si è diffusa in 30 nazioni, in quattro continenti (Europa, America, Africa e Oceania). Gli scienziati la studiano perché contiene un insieme “insolito” di mutazioni. In Perù, secondo l’Oms, nei mesi di maggio e giugno ha rappresentato l’82% dei casi, in un Paese che comunque ha il più alto tasso di mortalità al mondo. Anche in ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Lambda, rilevata per la prima volta in Perù, contiene un insieme “insolito” di mutazioni. Dopo la Delta, c’èdel virus-19, la Lambda, che mette in allarme gli scienziati: rilevata per la prima volta in Perù nel dicembre 2020 emente nota come C.37, da allora si è diffusa in 30 nazioni, in quattro continenti (Europa, America, Africa e Oceania). Gli scienziati la studiano perché contiene un insieme “insolito” di mutazioni. In Perù, secondo l’Oms, nei mesi di maggio e giugno ha rappresentato l’82% dei casi, in un Paese che comunque ha il più alto tasso di mortalità al mondo. Anche in ...

Advertising

borghi_claudio : Se c'è qualche follower ricco... queste sono cose che preferirei riportare in Italia (lo Stato comunque ne ha un'al… - borghi_claudio : Già che ci siamo, sulla strada del ritorno da Madonna di Campiglio oltre alle chiese affrescate c'è un'altra meravi… - ZZiliani : Comunque finisca #EURO2020, #Mancini va ringraziato non solo per aver presentato un’#Italia più offensiva ed europe… - donvitorap : da una parte o altra esser chiare, le Italiane non sono né suore né porno, sono nulla, mediazione del niente, NON C… - marika20043 : Vi sembra bello vedere in giro quella foto di lui con un’altra avrà il cuore a pezzi purtroppo c’è già passata#PRELEMI -

Ultime Notizie dalla rete : C’è un’altra C'è un'altra variante del Covid che preoccupa la comunità scientifica AGI - Agenzia Italia