Catcalling, verso il processo a Milano per 2 militari

La procura di Milano ha chiuso le indagini su un caso di 'Catcalling', cioè di molestie verbali rivolte per strada o in un luogo pubblico, nei confronti di due militari dell'esercito, ora trasferiti

Ultime Notizie dalla rete : Catcalling verso Catcalling, due militari verso il processo a Milano Così la ragazza ha deciso di presentare la denuncia dando il via alla prima indagine della procura di Milano sul catcalling: un fenomeno di cui si è iniziato a parlare dopo lo sfogo sui social di ...

