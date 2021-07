Papa Francesco ricoverato. Il Pontefice sottoposto a un intervento (Di domenica 4 luglio 2021) Una nota della sala stampa Vaticana informa che il Papa subirà un intervento: di cosa si tratta? Papa Francesco (Getty Images)Domenica 4 luglio il Policlinico Agostino Gemelli di Roma ha accolto Papa Francesco per un intervento chirurgico. Il Papa, 84enne, ha raggiunto l’ospedale poco dopo le 15 in assoluta riservatezza, su un’auto senza insegne evidenti ed accompagnato solo dall’autista e da uno stretto collaboratore. L’intervento avrà luogo nel tardo pomeriggio ed il Papa avrà poi bisogno di una degenza di almeno ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) Una nota della sala stampa Vaticana informa che ilsubirà un: di cosa si tratta?(Getty Images)Domenica 4 luglio il Policlinico Agostino Gemelli di Roma ha accoltoper unchirurgico. Il, 84enne, ha raggiunto l’ospedale poco dopo le 15 in assoluta riservatezza, su un’auto senza insegne evidenti ed accompagnato solo dall’autista e da uno stretto collaboratore. L’avrà luogo nel tardo pomeriggio ed ilavrà poi bisogno di una degenza di almeno ...

